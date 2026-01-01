Росія масовано обстріляла Одесу: поцілила у житлові будинки та дитячий садок
Сьогодні, 09:32
Уночі російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками. Відомо про 23 постраждалих.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждало 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці", - йдеться в повідомленні.
Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога. Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки.
У ОВА повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до 23. Дев’ять людей госпіталізовано, серед них дві дитини (дівчатка 2013 та 2008 року народження) та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості.
