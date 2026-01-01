Росія масовано обстріляла Одесу: поцілила у житлові будинки та дитячий садок

Росія масовано обстріляла Одесу: поцілила у житлові будинки та дитячий садок
Уночі російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками. Відомо про 23 постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждало 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці", - йдеться в повідомленні.

Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога. Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки.
Росія масовано обстріляла Одесу: поцілила у житлові будинки та дитячий садок

У ОВА повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до 23. Дев’ять людей госпіталізовано, серед них дві дитини (дівчатка 2013 та 2008 року народження) та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості.
Росія масовано обстріляла Одесу: поцілила у житлові будинки та дитячий садок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські війська у Харкові поцілили по двох школах
Сьогодні, 10:04
2,5 року вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні Героя з Волині
Сьогодні, 09:36
Росія масовано обстріляла Одесу: поцілила у житлові будинки та дитячий садок
Сьогодні, 09:32
Російський «шахед» збили на підльоті до Луцька, - Поліщук
Сьогодні, 09:11
Волонтери у бібліотеці на Волині сплели понад 500 маскувальних сіток для ЗСУ
Сьогодні, 09:05
Медіа
відео
1/8