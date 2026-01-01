У Луцьку група молодиків привласнила майже мільйон гривень знайомого

Майже мільйон гривень – на телефони й брендовий одяг: поліція Волині викрила молодиків, які незаконно привласнили кошти.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У Луцьку поліцейські викрили групу осіб, які незаконно заволоділи грошима знайомого та витратили їх на дорогі гаджети й брендовий одяг. Тепер фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як стало відомо інтернет-виданню ВолиньPost, серед підозрюваних - відомий луцький блогер «Торчік», справжнє ім’я якого Максим Торчило.

На початку січня до поліції звернувся 24-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що його ошукав компаньйон по спільній справі. У листопаді 2025 року знайомий отримав доступ до рахунку з майже мільйоном гривень. Згодом потерпілий виявив списання коштів, які з ним ніхто не погоджував.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 19-річний лучанин. Отримавши доступ до значної суми грошей, він розповів про це своїм товаришам. Разом фігуранти розробили схему незаконного заволодіння коштами та почали активно їх витрачати.
Викрадені гроші спрямовували на купівлю новітніх моделей смартфонів, дорогого одягу та інших речей преміумкласу. Участь фігурантів у злочині підтверджують, зокрема, записи з камер відеоспостереження у торгових закладах Луцька.
23 січня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах семи фігурантів. Під час слідчих дій вилучили техніку, брендовані речі та інше майно, придбане за кошти, здобуті злочинним шляхом. Транспортні засоби зловмисників поліцейські помістили на штрафмайданчики.
Одному з фігурантів слідчі оголосили про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють роль кожного учасника та перевіряють можливу причетність фігурантів до інших злочинів. Наразі вирішується питання щодо подальших процесуальних дій.
