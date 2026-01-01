Знімав провокативні відео: у Луцьку відбувається затримання відомого блогера

Максим Торчило.



Про це повідомляє



На вулиці Івана Франка його авто зупинили правоохоронці. Поруч з ним наразі перебувають поліцейські, співробітники СБУ та група КОРД.



Хлопець відомий своїми провокативними відео. Так, у 2024-му він стояв з плакатом «Посигналь, якщо ТЦК – козли». У такий спосіб закликав водіїв сигналити.



Потім виклав інше відео, де вибачався за скоєне, самостійно наклавши лого поліції. Також цей блогер часто брав участь в незаконних автоперегонах у Луцьку та влаштовував небезпечний дрифт на вулицях міста.

