Із охопленої полум’ям квартири у Луцьку врятували чоловіка
Працівникам ДСНС у Луцьку сьогодні, 23 січня, вдалося врятувати на пожежі у багатоповерхівці чоловіка.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 23 січня, о 01:00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на бульварі Івана Газюка виникла пожежа в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку.

За 10 хвилин на місце події прибули рятувальники.

Під час розвідки задимленого приміщення вогнеборці виявили й евакуювали 68-річного чоловіка та передали його медикам. Потерпілого госпіталізували до лікарні з термічними опіками та отруєнням продуктами горіння.

О 01:33 горіння ліквідували.

Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

