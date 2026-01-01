Із охопленої полум’ям квартири у Луцьку врятували чоловіка
Сьогодні, 12:30
Працівникам ДСНС у Луцьку сьогодні, 23 січня, вдалося врятувати на пожежі у багатоповерхівці чоловіка.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 23 січня, о 01:00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на бульварі Івана Газюка виникла пожежа в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку.
За 10 хвилин на місце події прибули рятувальники.
Під час розвідки задимленого приміщення вогнеборці виявили й евакуювали 68-річного чоловіка та передали його медикам. Потерпілого госпіталізували до лікарні з термічними опіками та отруєнням продуктами горіння.
О 01:33 горіння ліквідували.
Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.
