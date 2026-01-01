Із охопленої полум’ям квартири у Луцьку врятували чоловіка

Працівникам ДСНС у Луцьку сьогодні, 23 січня, вдалосячоловіка.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 23 січня, о 01:00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на бульварі Івана Газюка виникла пожежа в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку.За 10 хвилин на місце події прибули рятувальники.Під час розвідки задимленого приміщення вогнеборці виявили й евакуювали 68-річного чоловіка та передали його медикам. Потерпілого госпіталізували до лікарні з термічними опіками та отруєнням продуктами горіння.О 01:33 горіння ліквідували.Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.