У Луцьку з палаючої квартири врятували жінку. ВІДЕО

У Луцьку з палаючої квартири врятували жінку. ВІДЕО
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські врятували жінку, яка знаходилася в охопленій вогнем квартирі.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Днями у Луцьку під час патрулювання інспектори помітили густий дим із вікна багатоповерхівки. Вони негайно вирушили на місце та виявили пожежу в одній із квартир.

Перехожі вже викликали рятувальників, тому патрульні Микола Данильчук та Марія Чепура, не гаючи часу, почали евакуацію. Попри задимлення, вони обходили кожну оселю, щоби попередити людей про небезпеку.

На четвертому поверсі, у самому епіцентрі події, інспектори виявили розгублену жінку. Її оперативно вивели в безпечне місце. Невдовзі прибули підрозділи ДСНС, які приборкали вогонь. Завдяки спільним зусиллям минулося без постраждалих — трагедії вдалося запобігти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, поліція, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 22 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку з палаючої квартири врятували жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
У 2025-му у Луцькій громаді звільнилося 130 вихователів дитячих садочків
Сьогодні, 18:07
У Луцьку патрульні у разі блекауту за допомогою гучномовного зв'язку оповіщатимуть про повітряну тривогу
Сьогодні, 17:01
Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі
Сьогодні, 16:51
Медіа
відео
1/8