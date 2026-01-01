У Луцьку з палаючої квартири врятували жінку. ВІДЕО

В обласному центрі Волині патрульні поліцейські врятували жінку, яка знаходилася в охопленій вогнем квартирі.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Днями у Луцьку під час патрулювання інспектори помітили густий дим із вікна багатоповерхівки. Вони негайно вирушили на місце та виявили пожежу в одній із квартир.Перехожі вже викликали рятувальників, тому патрульніта, не гаючи часу, почали евакуацію. Попри задимлення, вони обходили кожну оселю, щоби попередити людей про небезпеку.На четвертому поверсі, у самому епіцентрі події, інспектори виявили розгублену жінку. Її оперативно вивели в безпечне місце. Невдовзі прибули підрозділи ДСНС, які приборкали вогонь. Завдяки спільним зусиллям минулося без постраждалих — трагедії вдалося запобігти.