У Луцьку з палаючої квартири врятували жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські врятували жінку, яка знаходилася в охопленій вогнем квартирі.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Днями у Луцьку під час патрулювання інспектори помітили густий дим із вікна багатоповерхівки. Вони негайно вирушили на місце та виявили пожежу в одній із квартир.
Перехожі вже викликали рятувальників, тому патрульні Микола Данильчук та Марія Чепура, не гаючи часу, почали евакуацію. Попри задимлення, вони обходили кожну оселю, щоби попередити людей про небезпеку.
На четвертому поверсі, у самому епіцентрі події, інспектори виявили розгублену жінку. Її оперативно вивели в безпечне місце. Невдовзі прибули підрозділи ДСНС, які приборкали вогонь. Завдяки спільним зусиллям минулося без постраждалих — трагедії вдалося запобігти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Днями у Луцьку під час патрулювання інспектори помітили густий дим із вікна багатоповерхівки. Вони негайно вирушили на місце та виявили пожежу в одній із квартир.
Перехожі вже викликали рятувальників, тому патрульні Микола Данильчук та Марія Чепура, не гаючи часу, почали евакуацію. Попри задимлення, вони обходили кожну оселю, щоби попередити людей про небезпеку.
На четвертому поверсі, у самому епіцентрі події, інспектори виявили розгублену жінку. Її оперативно вивели в безпечне місце. Невдовзі прибули підрозділи ДСНС, які приборкали вогонь. Завдяки спільним зусиллям минулося без постраждалих — трагедії вдалося запобігти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 22 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку з палаючої квартири врятували жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
У Луцьку патрульні у разі блекауту за допомогою гучномовного зв'язку оповіщатимуть про повітряну тривогу
Сьогодні, 17:01
Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі
Сьогодні, 16:51