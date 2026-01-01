Коли і де на Волині відключатимуть світло 22 січня
Сьогодні, 20:26
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 22 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
06:00-08:00
10:30-13:00
15:30-18:00
20:30-22:00
підчерга 1.2:
06:00-08:00
10:30-13:00
15:30-18:00
20:30-22:00
підчерга 2.1:
03:30-06:00
10:30-13:00
15:30-18:00
підчерга 2.2:
03:30-06:00
10:30-13:00
15:30-18:00
20:30-22:00
підчерга 3.1:
01:00-03:30
10:30-13:00
20:30-23:00
підчерга 3.2:
01:00-03:30
15:30-18:00
20:30-23:00
підчерга 4.1:
13:00-15:30
18:00-20:30
23:00-24:00
підчерга 4.2:
08:00-10:30
18:00-20:30
23:00-24:00
підчерга 5.1:
08:00-10:30
13:00-15:30
підчерга 5.2:
08:00-10:30
13:00-15:30
18:00-20:30
підчерга 6.1:
00:00-01:00
08:00-10:30
13:00-15:30
18:00-20:30
підчерга 6.2:
00:00-01:00
08:00-10:30
13:00-15:30
18:00-20:30
