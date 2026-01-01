Четверо комунальників із Луцька вирушить до Києва для допомоги з відновленням тепла

Четверо комунальників із Луцька вирушить до Києва для допомоги з відновленням тепла
Четверо спеціалістів державного комунального підприємства "Луцьктепло" надаватиме допомогу в проведенні аварійно-відновлювальних робіт на тепломережах у Києві.

Про це 21 січня у коментарі Суспільному речник підприємства Антон Безносиков.

З його слів, бригада у складі двох слюсарів, електрогазозварювальника та водія вирушить до столиці 23 січня аварійним автомобілем від USAID, який обладнаний устаткуванням для ліквідації аварій.

"До нас надійшло звернення від Офісу президента України та звернулася Луцька міська рада з проханням за можливості сформувати бригаду для допомоги з відновлення теплопостачання. Наша адміністрація звернулася до працівників, четверо з яких виявили згоду і підсилять бригади, які працюють у складних умовах", — сказав Антон Безносиков.

Речник державного комунального підприємства зазначив, що луцькі спеціалісти працюватимуть над відновленням критичної інфраструктури Києва в умовах підвищеного навантаження до покращення ситуації.

