На Волині курсуватиме експериментальний рейковий автобус
Сьогодні, 22:38
У січні-лютому 2026 року на Львівщині та Волині курсуватиме експериментальний пасажирський потяг – рейковий автобус PESA 620M.
Про це повідомляють на сторінках газети "Нова доба".
Новий формат залізничних перевезень покликаний покращити сполучення між обласними центрами та малими населеними пунктами, а також оцінити ефективність використання рейкових автобусів на регіональних маршрутах.
Експериментальний рейс 850Л/851Л призначено на 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 січня та 2, 3, 5, 6, 8, 9 лютого 2026 року.
Рейковий автобус курсуватиме за маршрутом Львів – Рокитне-Волинське – Львів, здійснюючи зупинки на ключових станціях Львівської та Волинської областей. Відправлення зі Львова – о 7:23, Маневич – о 12.02, ст. Н. Чарторийськ – о 12.02, прибуття до Рокитного-Волинського – о 14:17.
У зворотному напрямку потяг вирушає з Рокитного-Волинського о 15:11, зі ст. Н. Чарторийськ – о 17.02, з Маневич – о 17.23, та прибуває до Львова о 22:00.
Серед основних зупинок маршруту: Підзамче, Добротвір, Соснівка, Шептицький, Сокаль, Іваничі, Володимир, Турійськ, Ковель-Пасажирський, Рафалівка, Антонівка, Сарни, Клесів, Томашгород.
На окремих вузлових станціях, зокрема Ковель-Пасажирський та Сарни, передбачені подовжені стоянки для зручності пасажирів.
Рейковий автобус PESA 620M – сучасний дизельний поїзд, адаптований для перевезень на малодіяльних та регіональних лініях. Він відзначається економічністю, комфортом та можливістю швидшого обслуговування пасажирів у порівнянні з традиційними составами.
Квитки вже є в продажу. Зокрема, вже завтра зі ст. Н. Чарторийськ (при купівлі квитка потрібно зазначати Чарторийськ) до Маневич можна дістатися 2 класом (сидячі місця) із вартістю від 134.08 грн. До Львова з Маневич – від 203.22 грн.
Результати експерименту дозволять залізничникам оцінити доцільність подальшого впровадження рейкових автобусів на інших маршрутах та, можливо, зробити такі рейси регулярними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінках газети "Нова доба".
Новий формат залізничних перевезень покликаний покращити сполучення між обласними центрами та малими населеними пунктами, а також оцінити ефективність використання рейкових автобусів на регіональних маршрутах.
Експериментальний рейс 850Л/851Л призначено на 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 січня та 2, 3, 5, 6, 8, 9 лютого 2026 року.
Рейковий автобус курсуватиме за маршрутом Львів – Рокитне-Волинське – Львів, здійснюючи зупинки на ключових станціях Львівської та Волинської областей. Відправлення зі Львова – о 7:23, Маневич – о 12.02, ст. Н. Чарторийськ – о 12.02, прибуття до Рокитного-Волинського – о 14:17.
У зворотному напрямку потяг вирушає з Рокитного-Волинського о 15:11, зі ст. Н. Чарторийськ – о 17.02, з Маневич – о 17.23, та прибуває до Львова о 22:00.
Серед основних зупинок маршруту: Підзамче, Добротвір, Соснівка, Шептицький, Сокаль, Іваничі, Володимир, Турійськ, Ковель-Пасажирський, Рафалівка, Антонівка, Сарни, Клесів, Томашгород.
На окремих вузлових станціях, зокрема Ковель-Пасажирський та Сарни, передбачені подовжені стоянки для зручності пасажирів.
Рейковий автобус PESA 620M – сучасний дизельний поїзд, адаптований для перевезень на малодіяльних та регіональних лініях. Він відзначається економічністю, комфортом та можливістю швидшого обслуговування пасажирів у порівнянні з традиційними составами.
Квитки вже є в продажу. Зокрема, вже завтра зі ст. Н. Чарторийськ (при купівлі квитка потрібно зазначати Чарторийськ) до Маневич можна дістатися 2 класом (сидячі місця) із вартістю від 134.08 грн. До Львова з Маневич – від 203.22 грн.
Результати експерименту дозволять залізничникам оцінити доцільність подальшого впровадження рейкових автобусів на інших маршрутах та, можливо, зробити такі рейси регулярними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині курсуватиме експериментальний рейковий автобус
Сьогодні, 22:38
Як у Луцьку борються з бурульками та снігом на дахах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Коли і де на Волині відключатимуть світло 22 січня
Сьогодні, 20:26
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 22 січня
Сьогодні, 20:00