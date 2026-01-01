На Волині курсуватиме експериментальний рейковий автобус

У січні-лютому 2026 року на Львівщині та Волині курсуватиме експериментальний пасажирський потяг – рейковий автобус PESA 620M.Про це повідомляють на сторінках газети "Нова доба".Новий формат залізничних перевезень покликаний покращити сполучення між обласними центрами та малими населеними пунктами, а також оцінити ефективність використання рейкових автобусів на регіональних маршрутах.Експериментальний рейс 850Л/851Л призначено на 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 січня та 2, 3, 5, 6, 8, 9 лютого 2026 року.Рейковий автобус курсуватиме за маршрутом Львів – Рокитне-Волинське – Львів, здійснюючи зупинки на ключових станціях Львівської та Волинської областей. Відправлення зі Львова – о 7:23, Маневич – о 12.02, ст. Н. Чарторийськ – о 12.02, прибуття до Рокитного-Волинського – о 14:17.У зворотному напрямку потяг вирушає з Рокитного-Волинського о 15:11, зі ст. Н. Чарторийськ – о 17.02, з Маневич – о 17.23, та прибуває до Львова о 22:00.Серед основних зупинок маршруту: Підзамче, Добротвір, Соснівка, Шептицький, Сокаль, Іваничі, Володимир, Турійськ, Ковель-Пасажирський, Рафалівка, Антонівка, Сарни, Клесів, Томашгород.На окремих вузлових станціях, зокрема Ковель-Пасажирський та Сарни, передбачені подовжені стоянки для зручності пасажирів.Рейковий автобус PESA 620M – сучасний дизельний поїзд, адаптований для перевезень на малодіяльних та регіональних лініях. Він відзначається економічністю, комфортом та можливістю швидшого обслуговування пасажирів у порівнянні з традиційними составами.Квитки вже є в продажу. Зокрема, вже завтра зі ст. Н. Чарторийськ (при купівлі квитка потрібно зазначати Чарторийськ) до Маневич можна дістатися 2 класом (сидячі місця) із вартістю від 134.08 грн. До Львова з Маневич – від 203.22 грн.Результати експерименту дозволять залізничникам оцінити доцільність подальшого впровадження рейкових автобусів на інших маршрутах та, можливо, зробити такі рейси регулярними.