Як у Луцьку борються з бурульками та снігом на дахах. ВІДЕО





Про це Тетяна Головій. З її слів, від початку року через намерзання льоду та снігу інспектори видали 361 припис.



З її слів, відповідно до правил благоустрою, суб’єкти господарювання, юридичні особи, підприємці, громадські організації, які є власниками чи користувачами будівель, повинні прибирати сніг та бурульки самостійно або мати договори з іншими організаціями.



Водій спецавто житлово-комунального підприємства №3 Петро Ліщук розповів, що збивати бурульки розпочали орієнтовно два тижні тому. Попри мороз, говорить він, працюють надворі впродовж дня орієнтовно 5 годин.



Комунальник Петро Ліщук зазначив: максимально з допомогою спецтехніки можуть дістатися до 7 поверху, вище — лише рятувальники та промислові альпіністи.



"Де є можливість, то під’їжджаємо, а деколи машини заважають, деколи люди обурюються. Як получається, так і робимо. Стараємось збити так, аби не нашкодити людям. Є мотика, лопата, коли багато льоду накопичилось, то збиваємо сокирою. А там, де менше, то збиваємо мотикою. Лопатою скидаємо сніг сантиметрів 40-60. Трішки холодно нам, особливо в ноги і руки", — говорить чоловік.





Волинянка Тетяна говорить: бурульки в місті становлять небезпеку, тому потрібно бути обережними і зважати на таку небезпеку.



"Потрібно бути дуже обережним в теперішній час, бо десь впаде на голову, то буде десь струс мозку чи буде дуже велика травма і лікарня. Потрібно не ходити під будинками", — говорить жінка.



Лучанка Юлія розповіла, що бурульки та сніг із дахів будівель варто прибирати тоді, коли на вулицях немає людей.



"Сонце припекло, все розтає, може хтось йти і вона може впасти. Звичайно, це є небезпека. Їх треба збивати і бажано в нічний час поки немає людей. Я ніде не бачила, щоб їх збивали", — сказала жінка.



За невиконання вимог припису інспектора передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень для громадян, від 850 до 1700 гривень — для посадових осіб або підприємців, розповіла начальниця відділу департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.



З її слів, станом на 21 січня нікого не штрафували, бо організації, яким видавалися приписи, порушення усували.



"Якщо виявляєте недотримання протиожеледних заходів, відсутність зимового прибирання, в тому числі й прибирання бурульок, що несе велику загрозу травмуванню людини або пошкодження майна, можете звернутися до нас на "гарячу лінію" і повідомити про порушення. Інспектор оперативно відреагує", — сказала Тетяна Головій.



Довідково: "Гаряча лінія" групи оперативного реагування "15-80" працює за номерами (067) 000 06 79 (Viber) або (066) 102 11 02.

