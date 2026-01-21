«Якщо Україна переживе цю зиму – перевага буде на її боці», – Келлог
21 січня, 23:19
Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що якщо Україна "переживе" цю зиму – перевага у війні буде на її боці, а не на боці росії.
Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, пише "Європейська правда".
Під час дискусії Келлог висловив впевненість, що Росія не виграє війну в Україні.
Він вважає, що очільник Кремля владімір путін, на тлі того, що росія "зазнала великих втрат", шукає шлях, як "гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє".
"Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий – і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не росії", – акцентував Келлог.
На думку колишнього спецпосланця Трампа, проблема в тому, що путін "психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію".
"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, – провал", – підсумував Келлог.
