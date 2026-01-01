Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО





Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.



Луцька громада надала чергову матеріальну допомогу військовослужбовцям Збройних сил України. Цього разу для потреб військової частини А4007 Луцький міський голова Ігор Поліщук передав позашляховик Mitsubishi L-200 та зарядну станцію EcoFlow Delta2.



Автомобіль допомагатиме військовим, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку фронту.

Луцька громада систематично надає допомогу українським захисникам. Нещодавно воїни-захисники отримали з Волині автомобіль.

