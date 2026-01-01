Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО

Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО
Луцька громада систематично надає допомогу українським захисникам. Нещодавно воїни-захисники отримали з Волині автомобіль.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Луцька громада надала чергову матеріальну допомогу військовослужбовцям Збройних сил України. Цього разу для потреб військової частини А4007 Луцький міський голова Ігор Поліщук передав позашляховик Mitsubishi L-200 та зарядну станцію EcoFlow Delta2.
Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО

Автомобіль допомагатиме військовим, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку фронту.
Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО
Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО
Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО
Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Ігор Поліщук, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 01:15
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Якщо Україна переживе цю зиму – перевага буде на її боці», – Келлог
21 січня, 23:19
На Волині курсуватиме експериментальний рейковий автобус
21 січня, 22:38
Як у Луцьку борються з бурульками та снігом на дахах. ВІДЕО
21 січня, 21:57
Медіа
відео
1/8