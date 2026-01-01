«Танцор» з волинської бригади розповів, чим війна схожа з хореографією

У волинській 100 окремій механізованій бригаді служить професійний хореограф з Чернігівщини.Про це повідомили на сторінці підрозділу у фейсбуці.Історія бійця 100 омбркарколомно вибиває ґрунт з-під ніг апологетів секти «Ненароджених для війни». З раннього дитинства Дмитрик марив народними танцями – і з юних літ наполегливо торував саме цей професійний шлях. Музична школа в рідній Ічні на Чернігівщині, Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, столична Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв… Проте на початку 2024 року професійний хореограф з дипломом магістра ухвалив рішення справжнього чоловіка – став до лав ЗСУ.Після проходження курсу підготовки в Королівстві Іспанія Дмитро потрапив на службу до «Сталевої Сотки», де й одержав позивний «Танцор».Спочатку чоловік бив ворога, перебуваючи на стрілецькій посаді, а згодом перекваліфікувався на оператора-навідника – тож нині виконує бойові завдання як старший у групі «дронарів»."Ніхто не народжений для війни. І мені теж було страшно, коли я вперше заходив на «еспеху» в Залізному (місто біля Торецька). Але людина здатна до всього адаптуватися. І всього можна навчитися, якщо справді цього хотіти, – вже з позицій досвідченого воїна міркує Дмитро, – У цьому війна дуже подібна до хореографії: долаєш сходинку за сходинкою і рухаєшся до своєї мети. А мета у нас тут одна – Перемога…"Тим часом у рідному місті на свого бійця чекає найдорожча людина – мама. А також поставлена на паузу на час війни улюблена справа – хореографія…Телефони рекрутингового центру 100 омбр: 0678048100; 0931933673.