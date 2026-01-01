«Танцор» з волинської бригади розповів, чим війна схожа з хореографією

«Танцор» з волинської бригади розповів, чим війна схожа з хореографією
У волинській 100 окремій механізованій бригаді служить професійний хореограф з Чернігівщини.

Про це повідомили на сторінці підрозділу у фейсбуці.

Історія бійця 100 омбр Дмитра Ткаченка карколомно вибиває ґрунт з-під ніг апологетів секти «Ненароджених для війни». З раннього дитинства Дмитрик марив народними танцями – і з юних літ наполегливо торував саме цей професійний шлях. Музична школа в рідній Ічні на Чернігівщині, Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, столична Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв… Проте на початку 2024 року професійний хореограф з дипломом магістра ухвалив рішення справжнього чоловіка – став до лав ЗСУ.
«Танцор» з волинської бригади розповів, чим війна схожа з хореографією

Після проходження курсу підготовки в Королівстві Іспанія Дмитро потрапив на службу до «Сталевої Сотки», де й одержав позивний «Танцор».

Спочатку чоловік бив ворога, перебуваючи на стрілецькій посаді, а згодом перекваліфікувався на оператора-навідника – тож нині виконує бойові завдання як старший у групі «дронарів».
«Танцор» з волинської бригади розповів, чим війна схожа з хореографією

"Ніхто не народжений для війни. І мені теж було страшно, коли я вперше заходив на «еспеху» в Залізному (місто біля Торецька). Але людина здатна до всього адаптуватися. І всього можна навчитися, якщо справді цього хотіти, – вже з позицій досвідченого воїна міркує Дмитро, – У цьому війна дуже подібна до хореографії: долаєш сходинку за сходинкою і рухаєшся до своєї мети. А мета у нас тут одна – Перемога…"
«Танцор» з волинської бригади розповів, чим війна схожа з хореографією

Тим часом у рідному місті на свого бійця чекає найдорожча людина – мама Людмила Олексіївна. А також поставлена на паузу на час війни улюблена справа – хореографія…
Телефони рекрутингового центру 100 омбр: 0678048100; 0931933673.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, історія воїнів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Танцор» з волинської бригади розповів, чим війна схожа з хореографією
Сьогодні, 05:28
В Україні дешевшають долар та євро
Сьогодні, 03:41
Луцька громада передала воїнам позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 01:15
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Якщо Україна переживе цю зиму – перевага буде на її боці», – Келлог
21 січня, 23:19
Медіа
відео
1/8