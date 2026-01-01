В Україні дешевшають долар та євро
Сьогодні, 03:41
На міжбанківському ринку американська валюта впала на 23 копійки і тепер перебуває на рівні 43,01-43,06 грн/долар купівля-продаж.
Національний банк України зміцнив курс гривні відносно долара і євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора, - пише "Кореспондент".
Так, офіційний курс долара у четвер становитиме 43,1759 гривень (-0,0763). Таким чином американська валюта третій день поспіль знижується, після рекорду, встановленого 16 січня.
У свою чергу курс євро відступив від іторичного максимум і завтра складатиме 50,6669 гривень (-0,0550).
На міжбанківському ринку американська валюта впала на 23 копійки і тепер перебуває на рівні 43,01-43,06 грн/долар купівля-продаж.
В обмінних пунктах середній курс продажу долара впав на 11 копійок і тепер складає 43,456 гривні. Курс продажу євро знизився на 2 копійки – 50,96 гривні.
