ЦВК дала пропозиції щодо проведення виборів





Про це повідомив голова комісії Олег Діденко, - пише



Водночас строки виборчого процесу лишаються незмінними - 90 днів для виборів президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України.



"Підготовчий період потрібен, зокрема, для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення МЗС аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць, забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців, реалізації інших заходів ЦВК", - йдеться у повідомленні.



Окрім того, пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.



Комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території Росії та Білорусі вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах.



Окремо наголошується на необхідності забезпечення ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів та референдуму можливе виключно за умови гарантування безпеки, яку мають забезпечити міжнародні партнери.



У Росії наполягають на участі українців, які проживають у РФ, у президентських виборах України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центральна виборча комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу.Про це повідомив голова комісії, - пише "Кореспондент" Водночас строки виборчого процесу лишаються незмінними - 90 днів для виборів президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України."Підготовчий період потрібен, зокрема, для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення МЗС аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць, забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців, реалізації інших заходів ЦВК", - йдеться у повідомленні.Окрім того, пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.Комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території Росії та Білорусі вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах.Окремо наголошується на необхідності забезпечення ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів та референдуму можливе виключно за умови гарантування безпеки, яку мають забезпечити міжнародні партнери.У Росії наполягають на участі українців, які проживають у РФ, у президентських виборах України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію