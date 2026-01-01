«Тисяча на день»: Рютте озвучив втрати армії РФ у грудні

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в грудні Росія в боях проти України втрачала 1000 солдатів на день. Йдеться не про поранених, а саме вбитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розшифровку на сайті НАТО.

"І так, це правда, що в грудні росіяни втрачали 1000 на день - не важко поранених, а мертвих. Це понад 30 000 за грудень. У 1980-х роках в Афганістані радянські війська втратили 20 000 за 10 років. Зараз вони (Росія - ред.) втрачають 30 000 за місяць", - сказав генсек НАТО на панельній дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Також Рютте зазначив, що попри всю увагу європейців до вирішення питання щодо Гренландії, він вважає, що головне питання зараз все одно не острів, а саме Україна.

"У той час, як ми говоримо, російські ракети і російські дрони атакують енергетичну інфраструктуру України. Ми знаємо, що зараз у Києві мінус 20 градусів. Ми знаємо, що Україна може забезпечити лише 60 відсотків власних потреб в електроенергії", - сказав Рютте.

Він додав, що незважаючи на втрати, Російська Федерація продовжує посилювати атаки і наступальні дії в Україні.

Також генсек НАТО розповів, що 90 млрд євро допомоги від Єврокомісії будуть доступні "тільки в березні, квітні, травні", давши зрозуміти, що на це потрібен час.

Крім того, Рютте підкреслив, що в України недостатньо перехоплювачів і американського озброєння, оскільки в Європі його більше немає.

"Тому ця увага до України має бути нашим пріоритетом номер один, а потім ми можемо обговорювати всі питання, включно з Гренландією. Але на першому місці має бути Україна, оскільки це має вирішальне значення для безпеки Європи і США", - резюмував він.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, 31 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія у 2025 році знешкодила сотні тисяч російських солдатів.

"Ми маємо одну з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі. І майже 420 тисяч знешкоджених російських окупантів тільки за цей рік - яскраве тому свідчення", - додав він.

