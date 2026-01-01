Росія готує нові удари по енергетиці
Сьогодні, 10:03
Україна має достатньо інформації про підготовку Росією подальших ударів по енергетичному сектору та інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, що обслуговують атомні електростанції.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.
"Ми маємо достатньо інформації про підготовку до подальших російських ударів по нашому енергетичному сектору та інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, що обслуговують наші атомні електростанції", - сказав він.
Підкреслюється, що кожен такий російський удар по енергосектору посеред суворої зими послаблює та підриває зусилля ключових держав, включно зі Сполученими Штатами, щодо припинення війни. "Україна є максимально конструктивною в дипломатії, тоді як Росія зосереджена лише на ударах та знущаннях з людей", – зазначив Палагусинець.
Він поінформував, що лише у нинішньому опалювальному сезоні Росія скоїла 256 повітряних атак на енергетичну та критичну інфраструктуру України, а з 11 січня удари по енергетичних об’єктах відбуваються практично щодня.
"Воєнний злочинець путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та літніх людей. Ця зимова кампанія має явний гуманітарний вимір: атаки синхронізовані та структуровані так, щоб максимізувати страждання, коли температура падає до екстремальних рівнів, а перебої з теплом, електрикою та водопостачанням стають загрозливими для життя. Росія навмисно намагається створити умови життя, розраховані на фізичне знищення українського народу — що точно відповідає визначенню статті II (c) Конвенції про геноцид", - заявив заступник очільника української місії при ОБСЄ.
Делегація України закликала держави-учасниці ОБСЄ "перетворити єдність на дії": "Прискорити постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів, розширити засоби протидії ракетам та дронам, а також посилити стійкий політичний, економічний та дипломатичний тиск на Росію для припинення агресії та забезпечення відповідальності".
Окремо було висловлено подяку Польщі за ініціативу "Тепло для Києва", яка зібрала понад 1 млн доларів, а також майже 24 тис. донорам та країнам-партнерам (Норвегія, Велика Британія, Німеччина, Італія, Австрія та інші) за підтримку енергосектору України.
