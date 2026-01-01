Через аварію мешканці 8 вулиць в Луцьку опинилися без води

тимчасово припинили водопостачання на восьми вулицях, прилеглих до Клима Савура, 34.



Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».



У зв’язку з аварійною ситуацією, сьогодні, 22 січня, тимчасово відсутнє водопостачання за адресою вул. Клима Савура, 34, а також частково на прилеглих вулицях:



• вул. Саперів

• вул. Ніла Хасевича

• пр. Перемоги

• вул. Куцини

• вул. Тараса Бульби-Боровця

• вул. Коперника

• вул. Уласа Самчука



Водопостачання буде відновлено після завершення аварійно-відновлювальних робіт.



