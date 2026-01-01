Через аварію мешканці 8 вулиць в Луцьку опинилися без води
Сьогодні, 10:15
У Луцьку комунальники тимчасово припинили водопостачання на восьми вулицях, прилеглих до Клима Савура, 34.
Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».
У зв’язку з аварійною ситуацією, сьогодні, 22 січня, тимчасово відсутнє водопостачання за адресою вул. Клима Савура, 34, а також частково на прилеглих вулицях:
• вул. Саперів
• вул. Ніла Хасевича
• пр. Перемоги
• вул. Куцини
• вул. Тараса Бульби-Боровця
• вул. Коперника
• вул. Уласа Самчука
Водопостачання буде відновлено після завершення аварійно-відновлювальних робіт.
