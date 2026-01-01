У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах

У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах
У Луцьку власників, орендарів і балансоутримувачів будівель зобов’язують вчасно збивати бурульки та скидати сніг із дахів. Якщо цього не робити, інспектори муніципальної варти можуть накласти штраф.​

Протиожеледні заходи необхідні, щоб бурульки не становили загрози для пішоходів і майна, пояснила у коментарі misto.media начальниця відділу «Центр безпеки міста Луцька» департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.

Якщо власники чи орендарі будівель ці вимоги ігнорують, то інспектор спершу виносить припис, а в разі його невиконання настає адміністративна відповідальність.​

Розмір штрафів становить від 340 до 1360 гривень для громадян і від 850 до 1700 гривень — для посадових осіб або підприємців. Лучани можуть повідомляти про незбиті бурульки на дахах на гарячу лінію муніципальної варти: +38 067 000 06 79.

Від початку року до департаменту муніципальної варти надійшло 12 звернень щодо неприбраних бурульок. А інспектори видали 361 припис щодо зимового утримання приміщень і прибирання територій:

очищення від снігу;

посипання протиожеледними матеріалами;

встановлення протиковзних накладок;

збивання бурульок та снігу з дахів, карнизів, водостічних труб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, бурульки, штрафи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим
Сьогодні, 11:18
Працевлаштування для людей з інвалідністю: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 11:03
У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах
Сьогодні, 10:38
СБУ затримала агентів гру, які хотіли розвідати наслідки удару «Орєшніком»
Сьогодні, 10:30
Через аварію мешканці 8 вулиць в Луцьку опинилися без води
Сьогодні, 10:15
Медіа
відео
1/8