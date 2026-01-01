У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах
Сьогодні, 10:38
У Луцьку власників, орендарів і балансоутримувачів будівель зобов’язують вчасно збивати бурульки та скидати сніг із дахів. Якщо цього не робити, інспектори муніципальної варти можуть накласти штраф.
Протиожеледні заходи необхідні, щоб бурульки не становили загрози для пішоходів і майна, пояснила у коментарі misto.media начальниця відділу «Центр безпеки міста Луцька» департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.
Якщо власники чи орендарі будівель ці вимоги ігнорують, то інспектор спершу виносить припис, а в разі його невиконання настає адміністративна відповідальність.
Розмір штрафів становить від 340 до 1360 гривень для громадян і від 850 до 1700 гривень — для посадових осіб або підприємців. Лучани можуть повідомляти про незбиті бурульки на дахах на гарячу лінію муніципальної варти: +38 067 000 06 79.
Від початку року до департаменту муніципальної варти надійшло 12 звернень щодо неприбраних бурульок. А інспектори видали 361 припис щодо зимового утримання приміщень і прибирання територій:
очищення від снігу;
посипання протиожеледними матеріалами;
встановлення протиковзних накладок;
збивання бурульок та снігу з дахів, карнизів, водостічних труб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Протиожеледні заходи необхідні, щоб бурульки не становили загрози для пішоходів і майна, пояснила у коментарі misto.media начальниця відділу «Центр безпеки міста Луцька» департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.
Якщо власники чи орендарі будівель ці вимоги ігнорують, то інспектор спершу виносить припис, а в разі його невиконання настає адміністративна відповідальність.
Розмір штрафів становить від 340 до 1360 гривень для громадян і від 850 до 1700 гривень — для посадових осіб або підприємців. Лучани можуть повідомляти про незбиті бурульки на дахах на гарячу лінію муніципальної варти: +38 067 000 06 79.
Від початку року до департаменту муніципальної варти надійшло 12 звернень щодо неприбраних бурульок. А інспектори видали 361 припис щодо зимового утримання приміщень і прибирання територій:
очищення від снігу;
посипання протиожеледними матеріалами;
встановлення протиковзних накладок;
збивання бурульок та снігу з дахів, карнизів, водостічних труб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим
Сьогодні, 11:18
У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах
Сьогодні, 10:38
Через аварію мешканці 8 вулиць в Луцьку опинилися без води
Сьогодні, 10:15