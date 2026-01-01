У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах





Протиожеледні заходи необхідні, щоб бурульки не становили загрози для пішоходів і майна, пояснила у коментарі Тетяна Головій.



Якщо власники чи орендарі будівель ці вимоги ігнорують, то інспектор спершу виносить припис, а в разі його невиконання настає адміністративна відповідальність.​



Розмір штрафів становить від 340 до 1360 гривень для громадян і від 850 до 1700 гривень — для посадових осіб або підприємців. Лучани можуть повідомляти про незбиті бурульки на дахах на гарячу лінію муніципальної варти: +38 067 000 06 79.



Від початку року до департаменту муніципальної варти надійшло 12 звернень щодо неприбраних бурульок. А інспектори видали 361 припис щодо зимового утримання приміщень і прибирання територій:



очищення від снігу;



посипання протиожеледними матеріалами;



встановлення протиковзних накладок;



збивання бурульок та снігу з дахів, карнизів, водостічних труб.

