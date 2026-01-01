На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим
У Нововолинську краяни завтра, 23 січня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Дмитра Тимофеєва.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Мер опублікував інформацію щодо похорону Героя Дмитра Тимофєєва.

Завтра, 23 січня, о 12:00 - зустріч на в’їзді в Нововолинськ.

Коридором шани кортеж проведуть до будинку, де мешкав Дмитро: проспект Перемоги, 18. Біля під’їзду відбудеться невелика панахида.

О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.

Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим
Сьогодні, 11:18
Працевлаштування для людей з інвалідністю: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 11:03
У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах
Сьогодні, 10:38
СБУ затримала агентів гру, які хотіли розвідати наслідки удару «Орєшніком»
Сьогодні, 10:30
Через аварію мешканці 8 вулиць в Луцьку опинилися без води
Сьогодні, 10:15
Медіа
відео
1/8