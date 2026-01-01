На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим

полеглого військовослужбовця Дмитра Тимофеєва.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер опублікував інформацію щодо похорону Героя Дмитра Тимофєєва.



Завтра, 23 січня, о 12:00 - зустріч на в’їзді в Нововолинськ.



Коридором шани кортеж проведуть до будинку, де мешкав Дмитро: проспект Перемоги, 18. Біля під’їзду відбудеться невелика панахида.



О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.



Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.





