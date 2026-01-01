На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим
Сьогодні, 11:18
У Нововолинську краяни завтра, 23 січня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Дмитра Тимофеєва.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував інформацію щодо похорону Героя Дмитра Тимофєєва.
Завтра, 23 січня, о 12:00 - зустріч на в’їзді в Нововолинськ.
Коридором шани кортеж проведуть до будинку, де мешкав Дмитро: проспект Перемоги, 18. Біля під’їзду відбудеться невелика панахида.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.
Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував інформацію щодо похорону Героя Дмитра Тимофєєва.
Завтра, 23 січня, о 12:00 - зустріч на в’їзді в Нововолинськ.
Коридором шани кортеж проведуть до будинку, де мешкав Дмитро: проспект Перемоги, 18. Біля під’їзду відбудеться невелика панахида.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.
Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим
Сьогодні, 11:18
У Луцьку можуть штрафувати за неприбрані бурульки на дахах
Сьогодні, 10:38
Через аварію мешканці 8 вулиць в Луцьку опинилися без води
Сьогодні, 10:15