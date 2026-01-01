ДНК-експертиза підтвердила загибель двох воїнів з Волині





Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



"Солдат Ігор Ковальчук, 1977 року народження. Загинув 26 березня 2024 року в Бахмутському районі на Донеччині.



Солдат Дмитро Тимофєєв, 1992 року народження. Загинув 14 вересня 2024 року в Покровському районі на Донеччині.



Висловлюю щирі співчуття родинам. Вічна памʼять Героям!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіл і чину погребіння буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять!



