ДНК-експертиза підтвердила загибель двох воїнів з Волині

Експертиза ДНК підтвердила загибель двох захисників із Нововолинська.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Солдат Ігор Ковальчук, 1977 року народження. Загинув 26 березня 2024 року в Бахмутському районі на Донеччині.

Солдат Дмитро Тимофєєв, 1992 року народження. Загинув 14 вересня 2024 року в Покровському районі на Донеччині.

Висловлюю щирі співчуття родинам. Вічна памʼять Героям!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіл і чину погребіння буде згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять!
