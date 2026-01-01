У Луцькій міськраді - кадрові зміни: обиратимуть нову голову бюджетної комісії





На сайті міськради зареєстрували проєкт рішення щодо призначення нової очільниці постійної комісії ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише



Нею може стати заступниця керівника департаменту економічної політики Луцької міськради, депутатка від партії «За майбутнє» Юлія Дацюк.



Раніше бюджетну комісію очолював її однопартієць, депутат Андрій Разумовський. У листопаді 2025 року його перевели до земельної комісії, однак відповідне рішення набрало чинності з 1 січня 2026 року.



Юлія Дацюк до цього була членкинею комісії з питань законності, прав людини, депутатської етики та регламенту. Її місце там планують передати Оксані Степанюк, яка раніше працювала у бюджетній комісії.

Юлія Дацюк до цього була членкинею комісії з питань законності, прав людини, депутатської етики та регламенту. Її місце там планують передати Оксані Степанюк, яка раніше працювала у бюджетній комісії.

