На Рівненщині внаслідок переохолодження померли 25-річний хлопець та 28-річна жінка

На Рівненщині за минулу добу шестеро осіб госпіталізовано через переохолодження з яких двоє людей загинули.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненщини.

Рятувальники Рівненщини закликають громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці в морозну погоду.

Лише за минулу добу, з 18 на 19 січня, до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами «загальне переохолодження» та «обмороження».

Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі.

У Корецькій територіальній громаді сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.

У Березнівській територіальній громаді госпіталізовано двох осіб, чоловіка з обмороженням стоп ІІ–ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією.

В Острозькій територіальній громаді до реанімаційного відділення потрапив чоловік, 1945 року народження, з обмороженням кінцівок.

У Сарненському районі, в селі Любиковичі, госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.

Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження.

