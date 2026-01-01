На Рівненщині внаслідок переохолодження померли 25-річний хлопець та 28-річна жінка
Сьогодні, 15:01
На Рівненщині за минулу добу шестеро осіб госпіталізовано через переохолодження з яких двоє людей загинули.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненщини.
Рятувальники Рівненщини закликають громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці в морозну погоду.
Лише за минулу добу, з 18 на 19 січня, до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами «загальне переохолодження» та «обмороження».
Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах.
Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі.
У Корецькій територіальній громаді сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.
У Березнівській територіальній громаді госпіталізовано двох осіб, чоловіка з обмороженням стоп ІІ–ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією.
В Острозькій територіальній громаді до реанімаційного відділення потрапив чоловік, 1945 року народження, з обмороженням кінцівок.
У Сарненському районі, в селі Любиковичі, госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.
Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненщини.
Рятувальники Рівненщини закликають громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці в морозну погоду.
Лише за минулу добу, з 18 на 19 січня, до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами «загальне переохолодження» та «обмороження».
Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах.
Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі.
У Корецькій територіальній громаді сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.
У Березнівській територіальній громаді госпіталізовано двох осіб, чоловіка з обмороженням стоп ІІ–ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією.
В Острозькій територіальній громаді до реанімаційного відділення потрапив чоловік, 1945 року народження, з обмороженням кінцівок.
У Сарненському районі, в селі Любиковичі, госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.
Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині внаслідок переохолодження померли 25-річний хлопець та 28-річна жінка
Сьогодні, 15:01
Не перевищуватимуть 5-ти годин підряд: на Волині скоротять періоди відключення світла
Сьогодні, 14:36
Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Кувшинова
Сьогодні, 14:06