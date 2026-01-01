Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Кувшинова
Сьогодні, 14:06
На війні загинув старший сержант Кувшинов Олександр Валерійович.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Олександр Валерійович народився у місті Ківерці. Він обрав шлях служіння правопорядку, закінчивши Волинське училище професійної підготовки працівників міліції. Працював в управлінні карного розшуку Волинської області та заступником начальника Лінійного відділу на станції Житомир.
25 жовтня 2024 року він став до лав Збройних Сил України. Будучи командиром мотопіхотного відділення військової частини А5001, старший сержант Кувшинов до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Його життя обірвалося 13 квітня 2025 року внаслідок ворожого ракетного удару по командно-спостережному пункту в районі н.п. Родинське Донецької області.
Схиляємо голови у великій скорботі та поділяємо біль непоправної втрати разом із рідними Героя: матір’ю Наталією Іванівною, дружиною Лілією, сином Андрієм, сестрою Оксаною.
Світла пам’ять про мужнього воїна, який віддав найцінніше за свободу та незалежність нашої держави, назавжди житиме в серцях жителів громади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про дату та час прощання з Олександром Кувшиновим буде повідомлено пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Олександр Валерійович народився у місті Ківерці. Він обрав шлях служіння правопорядку, закінчивши Волинське училище професійної підготовки працівників міліції. Працював в управлінні карного розшуку Волинської області та заступником начальника Лінійного відділу на станції Житомир.
25 жовтня 2024 року він став до лав Збройних Сил України. Будучи командиром мотопіхотного відділення військової частини А5001, старший сержант Кувшинов до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Його життя обірвалося 13 квітня 2025 року внаслідок ворожого ракетного удару по командно-спостережному пункту в районі н.п. Родинське Донецької області.
Схиляємо голови у великій скорботі та поділяємо біль непоправної втрати разом із рідними Героя: матір’ю Наталією Іванівною, дружиною Лілією, сином Андрієм, сестрою Оксаною.
Світла пам’ять про мужнього воїна, який віддав найцінніше за свободу та незалежність нашої держави, назавжди житиме в серцях жителів громади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про дату та час прощання з Олександром Кувшиновим буде повідомлено пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Кувшинова
Сьогодні, 14:06
Як ріелтору організувати свій день, щоб не вигоріти
Сьогодні, 13:45
У Кремлі заявили, що путіна запросили до Ради миру Трампа
Сьогодні, 13:37
Велика гірка та смачна їжа: як у Лищі за день зібрали майже 900 тисяч для Матвія Колядюка. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця
Сьогодні, 12:38