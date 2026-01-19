У Кремлі заявили, що путіна запросили до Ради миру Трампа
Сьогодні, 13:37
В Кремлі кажуть, що лідер РФ володимир путін дипломатичними каналами отримав запрошення увійти до складу Ради миру по сектору Газа, ініційованого американським президентом Дональдом Трампом.
Про це заявив речник російського правителя Дмитро Пєсков, якого цитують "Ведомости", пише "Європейська правда".
За словами Пєскова, в Кремлі зараз вивчають деталі цієї пропозиції.
"Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", – додав він.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об'єднаних Націй.
Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".
За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав. Про відповідне запрошення вже повідомив угорський прем'єр Віктор Орбан, а також італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив речник російського правителя Дмитро Пєсков, якого цитують "Ведомости", пише "Європейська правда".
За словами Пєскова, в Кремлі зараз вивчають деталі цієї пропозиції.
"Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", – додав він.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об'єднаних Націй.
Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".
За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав. Про відповідне запрошення вже повідомив угорський прем'єр Віктор Орбан, а також італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Кувшинова
Сьогодні, 14:06
Як ріелтору організувати свій день, щоб не вигоріти
Сьогодні, 13:45
У Кремлі заявили, що путіна запросили до Ради миру Трампа
Сьогодні, 13:37
Велика гірка та смачна їжа: як у Лищі за день зібрали майже 900 тисяч для Матвія Колядюка. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця
Сьогодні, 12:38