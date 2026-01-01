Велика гірка та смачна їжа: як у Лищі за день зібрали майже 900 тисяч для Матвія Колядюка. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У селі Лище, що біля Луцька, 18 січня, волинські підприємці та блогери організували благодійний захід: катання на гірках, смачну їжу та гарячі напої, щоб зібрати якомога більше коштів для порятунку маленького Матвія Колядюка.
Як повідомив один з організаторів заходу, відомий волинський забудовник Олександр Князєв, за день вдалося зібрати понад 885 тисяч гривень.
«885 тисяч 685 гривень вдалося зібрати на наших, так званих «Лищенських покатушках». Ми хочемо усім подякувати, хто долучився: і бізнесу, які допомагали продуктами, стравами, власною присутністю, і людям – які приходили, купували, донатили. Ми далі продовжимо робити усе, щоб врятувати маленького Матвія», – розповів Олександр Князєв у своїй соцмережах.
Благодійники варили казанами курячий бульйон, рибну юшку, готували картоплю фрі, нагетси, шашлики, різноманітні мʼясні страви від бізнесу Мʼяско та гарячі напої. Усі вилучені кошти – пішли на допомогу 5-річному волинянину Матвію Колядюку.
А допомогти дитині і поповнити банку – ви можете тут. Загальна ціль для його порятунку – 2,9 мільйона доларів. Станом на 18 січня вдалося вже зібрати понад 31 мільйон гривень.
За донат від 500 гривень на банку збору, розігруватимуть квартиру від «Сімейної Фортеці», автівки, злитки золота, 10 бойлерів, 5 тисяч доларів готівкої та інші дороговартістні призи. Розіграш проводитимуть офіційні представники Монобанку після закриття усієї суми збору.
До слова, хлопчик хворіє рідкісною генетичною хворобою – мʼязовою дистрофією Дюшена і потребує надзвичайно дороговартісного лікування – уколу вартістю 2,9 мільйона доларів. Цей укол зможе зупинити прогресування хвороби від якої слабнуть усі мʼязи тіла дитини.
Нагадаємо, це вже не перший благодійний захід задля порятунку дитини. Протягом двох днів Різдва команда порятунку Матвія Колядюка наколядувала у луцького бізнесу понад 1,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомив один з організаторів заходу, відомий волинський забудовник Олександр Князєв, за день вдалося зібрати понад 885 тисяч гривень.
«885 тисяч 685 гривень вдалося зібрати на наших, так званих «Лищенських покатушках». Ми хочемо усім подякувати, хто долучився: і бізнесу, які допомагали продуктами, стравами, власною присутністю, і людям – які приходили, купували, донатили. Ми далі продовжимо робити усе, щоб врятувати маленького Матвія», – розповів Олександр Князєв у своїй соцмережах.
Благодійники варили казанами курячий бульйон, рибну юшку, готували картоплю фрі, нагетси, шашлики, різноманітні мʼясні страви від бізнесу Мʼяско та гарячі напої. Усі вилучені кошти – пішли на допомогу 5-річному волинянину Матвію Колядюку.
А допомогти дитині і поповнити банку – ви можете тут. Загальна ціль для його порятунку – 2,9 мільйона доларів. Станом на 18 січня вдалося вже зібрати понад 31 мільйон гривень.
За донат від 500 гривень на банку збору, розігруватимуть квартиру від «Сімейної Фортеці», автівки, злитки золота, 10 бойлерів, 5 тисяч доларів готівкої та інші дороговартістні призи. Розіграш проводитимуть офіційні представники Монобанку після закриття усієї суми збору.
До слова, хлопчик хворіє рідкісною генетичною хворобою – мʼязовою дистрофією Дюшена і потребує надзвичайно дороговартісного лікування – уколу вартістю 2,9 мільйона доларів. Цей укол зможе зупинити прогресування хвороби від якої слабнуть усі мʼязи тіла дитини.
Нагадаємо, це вже не перший благодійний захід задля порятунку дитини. Протягом двох днів Різдва команда порятунку Матвія Колядюка наколядувала у луцького бізнесу понад 1,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як ріелтору організувати свій день, щоб не вигоріти
Сьогодні, 13:45
У Кремлі заявили, що путіна запросили до Ради миру Трампа
Сьогодні, 13:37
Велика гірка та смачна їжа: як у Лищі за день зібрали майже 900 тисяч для Матвія Колядюка. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця
Сьогодні, 12:38