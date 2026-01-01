Росія атакувала енергообʼєкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин без світла





Про це повідомили в ДТЕК, пише

За даними компанії, через обстріли без світла нині залишаються 30,8 тисячі родин.



«Руйнування значні, і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — зазначили в ДТЕК.



Бригади енергетиків взялися до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після цього візьмуться до ремонтів.



У ДТЕК зазначили, що першочергове завдання енергетиків — відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити теплом і водою оселі.



Про атаку



За даними обласної адміністрації, уночі російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Одна людина постраждала, є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури.



В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.



Крім того, зафіксовано пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури.

У ніч проти 19 січня під час російської атаки було значно пошкоджено енергетичний обʼєкт «ДТЕК Одеські електромережі» в Одесі.

