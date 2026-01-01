На Волині попрощалися із Героєм Олегом Півнем

Велимченська громада на Волині вчора, 18 січня, провела на вічний спочинок Захисника України –, якийза мирне небо та рідну Україну.Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівське благочиння.Олег Півень (30.10.1990 р.н.), розвідник 2 розвідувального відділення розвідувального взводу 3 механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг», понад два роки вважався зниклим безвісти, але, на жаль, 6 січня 2026 р. після підтвердження збігу ДНК-зразків, стало відомо про його загибель... Життя Олега обірвалося 30 листопада 2023 року біля н. п. Роботине Запорізької області.Минуло 780 днів тиші, невідомості і душевних терзань рідних. Їм усім серцем хотілося відчувати, що колись попри всі жахіття війни він повернеться додому живим, а розум диктував, що дива, швидше за все, не станеться. І яким би болючим не було усвідомлення підтвердження загибелі, з часом родичі відчують полегшення принаймні від того, що тіло дорогої людини віддали землі, і в Господа треба просити для нього Царства Небесного.У пам’яті у всіх він залишився працелюбним звичайним сільським хлопчиною, який любив футбол, відстоював честь села у футбольних матчах, з відкритим серцем ішов до людей, щиро посміхався і тією простотою притягував до себе інших.Учора, 18 січня, незважаючи на шпаркий мороз, віддати шану Герою за найвищу жертву ціною в життя, помолитися, аби Господь забрав його світлу, добру душу в райські обителі, прийшли сотні жителів громади, друзі, побратими.Чин погребіння воїна Олега звершили священники Ратнівського благочиння у храмі Святих Дванадцяти Апостолів. Усім селом провели захисника до місця останнього спочинку.