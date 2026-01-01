На Волині попрощалися із Героєм Олегом Півнем
Сьогодні, 11:57
Велимченська громада на Волині вчора, 18 січня, провела на вічний спочинок Захисника України – Олега Півня, який віддав життя за мирне небо та рідну Україну.
Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівське благочиння.
Олег Півень (30.10.1990 р.н.), розвідник 2 розвідувального відділення розвідувального взводу 3 механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг», понад два роки вважався зниклим безвісти, але, на жаль, 6 січня 2026 р. після підтвердження збігу ДНК-зразків, стало відомо про його загибель... Життя Олега обірвалося 30 листопада 2023 року біля н. п. Роботине Запорізької області.
Минуло 780 днів тиші, невідомості і душевних терзань рідних. Їм усім серцем хотілося відчувати, що колись попри всі жахіття війни він повернеться додому живим, а розум диктував, що дива, швидше за все, не станеться. І яким би болючим не було усвідомлення підтвердження загибелі, з часом родичі відчують полегшення принаймні від того, що тіло дорогої людини віддали землі, і в Господа треба просити для нього Царства Небесного.
У пам’яті у всіх він залишився працелюбним звичайним сільським хлопчиною, який любив футбол, відстоював честь села у футбольних матчах, з відкритим серцем ішов до людей, щиро посміхався і тією простотою притягував до себе інших.
Учора, 18 січня, незважаючи на шпаркий мороз, віддати шану Герою за найвищу жертву ціною в життя, помолитися, аби Господь забрав його світлу, добру душу в райські обителі, прийшли сотні жителів громади, друзі, побратими.
Чин погребіння воїна Олега звершили священники Ратнівського благочиння у храмі Святих Дванадцяти Апостолів. Усім селом провели захисника до місця останнього спочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівське благочиння.
Олег Півень (30.10.1990 р.н.), розвідник 2 розвідувального відділення розвідувального взводу 3 механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг», понад два роки вважався зниклим безвісти, але, на жаль, 6 січня 2026 р. після підтвердження збігу ДНК-зразків, стало відомо про його загибель... Життя Олега обірвалося 30 листопада 2023 року біля н. п. Роботине Запорізької області.
Минуло 780 днів тиші, невідомості і душевних терзань рідних. Їм усім серцем хотілося відчувати, що колись попри всі жахіття війни він повернеться додому живим, а розум диктував, що дива, швидше за все, не станеться. І яким би болючим не було усвідомлення підтвердження загибелі, з часом родичі відчують полегшення принаймні від того, що тіло дорогої людини віддали землі, і в Господа треба просити для нього Царства Небесного.
У пам’яті у всіх він залишився працелюбним звичайним сільським хлопчиною, який любив футбол, відстоював честь села у футбольних матчах, з відкритим серцем ішов до людей, щиро посміхався і тією простотою притягував до себе інших.
Учора, 18 січня, незважаючи на шпаркий мороз, віддати шану Герою за найвищу жертву ціною в життя, помолитися, аби Господь забрав його світлу, добру душу в райські обителі, прийшли сотні жителів громади, друзі, побратими.
Чин погребіння воїна Олега звершили священники Ратнівського благочиння у храмі Святих Дванадцяти Апостолів. Усім селом провели захисника до місця останнього спочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця
Сьогодні, 12:38
На Волині попрощалися із Героєм Олегом Півнем
Сьогодні, 11:57
В аварії на Донеччині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 11:34