Підтвердили загибель Героя з Волині, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:14
У Велимченську громаду на Волині надійшла страшна звістка про загибель на війні краянина Олега Півня.
Про це у фейсбуці повідомила глава громади Анастасія Павлович.
Після підтвердження за результатами ДНК з невимовним сумом стало відомо про загибель Захисника України, Півня Олега Володимировича, розвідник 2 розвідувального відділення розвідувального взводу 3 механізованого батальйону військової частини А 7013. Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 30.11.2023 року біля н.п. Роботине.
Понад два роки батько Володимир Йосипович, брат Олександр та сестра Юлія жили з надією в серці, на диво, на повернення, на життя…
27 листопада 2023 року Півень Олег був нагороджений державною нагородою Головнокомандувача – «Золотий Хрест». Цю високу нагороду Героя отримала його сестра Юлія, як символ мужності, честі й жертовності Олега.
«Схиляємо голови у глибокій скорботі. Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам Героя України. Вічна шана. Світла пам’ять» - зазначила Анастасія Павлович.
