У Великій Британії заявили, що розроблять балістичну ракету для України





Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, пише



У межах проєкту Nightfall країна оголосила конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет із дальністю понад 500 кілометрів, призначених для застосування в умовах поля бою з високим рівнем загроз та інтенсивних електромагнітних перешкод.



Ракети Nightfall зможуть запускатися з різних типів транспортних засобів, є можливість здійснювати пуски кількох ракет поспіль і залишати позицію протягом кількох хвилин. Це дозволить українським силам уражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відреагувати.



"Оснащена 200-кілограмовою звичайною фугасною бойовою частиною, із серійністю виробництва до 10 систем на місяць і максимальною ціною £800 000 за ракету, система NIGHTFALL покликана надати Україні потужний та економічно ефективний варіант далекобійного удару з мінімальними обмеженнями іноземного експортного контролю", – розповіли в британському уряді.



Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російські атаки лише підтверджують, що путін вважає, ніби може діяти безкарно, завдаючи ударів по цивільних районах із застосуванням сучасного озброєння, і замість "серйозних переговорів про мир" він ескалує війну.



"Під час нашої подорожі до Києва ми були достатньо близько, щоб чути сирени повітряної тривоги поблизу Львова – це був серйозний момент і різке нагадування про шквал дронів і ракет, які вражають українців за мінусових температур. Ми не будемо з цим миритися, саме тому ми рішуче налаштовані передавати українцям найсучасніше озброєння, щоб вони могли дати відсіч", – зазначив міністр.



Проєкт передбачає, що трьом промисловим командам буде надано по £9 мільйонів кожній на розробку для проєктування, створення та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для випробувальних пусків.



Nightfall зосереджений на швидкому прототипуванні, поетапному розвитку, стійкості до засобів радіоелектронної боротьби та можливості швидкого масштабування виробництва, зокрема у Великій Британії.



Хоча проєкт спрямований на підтримку України, Nightfall також слугуватиме основою для майбутніх програм далекобійного удару Збройних сил Великої Британії.



Детальні вимоги проєкту Nightfall були передані промисловим партнерам 19 грудня 2025 року після підписання необхідних угод про конфіденційність і безпеку. Кінцевий термін подання пропозицій з розробки Nightfall – 9 лютого 2026 року, а укладення контрактів на розробку заплановане на березень 2026 року.



У січні 2026 року розпочнеться виробництво перехоплювачів-дронів Octopus британського виробництва, які посилять здатність України захищатися від російських дронових атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру.



Велика Британія також виділяє £200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Великій Британії заявили, що розроблять тактичну балістичну ракету Nightfall для України, яка зможе нести бойову частину масою 200 кг на відстань понад 500 кілометрів.Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, пише LB.ua У межах проєкту Nightfall країна оголосила конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет із дальністю понад 500 кілометрів, призначених для застосування в умовах поля бою з високим рівнем загроз та інтенсивних електромагнітних перешкод.Ракети Nightfall зможуть запускатися з різних типів транспортних засобів, є можливість здійснювати пуски кількох ракет поспіль і залишати позицію протягом кількох хвилин. Це дозволить українським силам уражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відреагувати."Оснащена 200-кілограмовою звичайною фугасною бойовою частиною, із серійністю виробництва до 10 систем на місяць і максимальною ціною £800 000 за ракету, система NIGHTFALL покликана надати Україні потужний та економічно ефективний варіант далекобійного удару з мінімальними обмеженнями іноземного експортного контролю", – розповіли в британському уряді.Міністр оборони Великої Британіїзаявив, що російські атаки лише підтверджують, що путін вважає, ніби може діяти безкарно, завдаючи ударів по цивільних районах із застосуванням сучасного озброєння, і замість "серйозних переговорів про мир" він ескалує війну."Під час нашої подорожі до Києва ми були достатньо близько, щоб чути сирени повітряної тривоги поблизу Львова – це був серйозний момент і різке нагадування про шквал дронів і ракет, які вражають українців за мінусових температур. Ми не будемо з цим миритися, саме тому ми рішуче налаштовані передавати українцям найсучасніше озброєння, щоб вони могли дати відсіч", – зазначив міністр.Проєкт передбачає, що трьом промисловим командам буде надано по £9 мільйонів кожній на розробку для проєктування, створення та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для випробувальних пусків.Nightfall зосереджений на швидкому прототипуванні, поетапному розвитку, стійкості до засобів радіоелектронної боротьби та можливості швидкого масштабування виробництва, зокрема у Великій Британії.Хоча проєкт спрямований на підтримку України, Nightfall також слугуватиме основою для майбутніх програм далекобійного удару Збройних сил Великої Британії.Детальні вимоги проєкту Nightfall були передані промисловим партнерам 19 грудня 2025 року після підписання необхідних угод про конфіденційність і безпеку. Кінцевий термін подання пропозицій з розробки Nightfall – 9 лютого 2026 року, а укладення контрактів на розробку заплановане на березень 2026 року.У січні 2026 року розпочнеться виробництво перехоплювачів-дронів Octopus британського виробництва, які посилять здатність України захищатися від російських дронових атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру.Велика Британія також виділяє £200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію