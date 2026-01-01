У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника, - поліція

У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника, - поліція
Поліція зʼясовує обставини нападу в столичній школі.

Про це повідомили у поліції Києва.

Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня, о 8:45.

За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога.

Нападника затримано, поліція працює на місці події. Додаткова інформація згодом.

