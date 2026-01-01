Торік на Волині збанкрутували 13 бізнесів





Про це пише



За кількістю бізнесів-банкрутів лідирує Київ. У сусідній з Волинню Рівненщині 12 компаній оголосили себе банкрутами, на Львівщині — 52.







Загалом торік в Україні збанкрутували 780 компаній. За даними "Опендатабот", найчастіше неплатоспроможними у 2025 році ставали компанії, що займаються оптовою торгівлею та сільським господарством.



