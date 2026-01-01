Торік на Волині збанкрутували 13 бізнесів

Упродовж 2025 року 13 бізнесових компаній на Волині офіційно розпочали процес судового банкрутства.

Про це пише Суспільне з посиланням на платформу для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

За кількістю бізнесів-банкрутів лідирує Київ. У сусідній з Волинню Рівненщині 12 компаній оголосили себе банкрутами, на Львівщині — 52.

Загалом торік в Україні збанкрутували 780 компаній. За даними "Опендатабот", найчастіше неплатоспроможними у 2025 році ставали компанії, що займаються оптовою торгівлею та сільським господарством.

Торік на Волині збанкрутували 13 бізнесів
