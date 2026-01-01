На Чернігівщині російський дрон уразив авто «швидкої»: постраждали двоє медиків





Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, пише



За словами посадовця, росіяни вдарили по автомобілю «швидкої допомоги» 11 січня у місті Семенівка. Травмовані двоє медиків віком 47 і 54 років, наразі вони перебувають в лікарні. Автівка медиків пошкоджена.



Також дрон влучив у місцеву музичну школу. За його даними, удар був завданий БпЛА «Молнія».



Вранці 12 січня російський БпЛА влучив по енергооб’єкту в Новгород-Сіверському. Через це низка населених пунктів залишилась без світла. Інформацію про це підтвердили і в «Чернігівобленерго».



«Всього за минулу добу агресор 31 раз атакував Чернігівщину. 36 вибухів. Захисники знищили 96 повітряних цілей у небі над нашою областю за минулий тиждень. Відтак майже сотня ворожих дронів не влучила по цілях», — повідомив голова Чернігівської ОДА.



Про нічний обстріл



В ніч проти 12 січня російські окупанти запустили по українських регіонах 156 безпілотників. Сили оборони знешкодили 135 із них. В столиці є пошкодження в Солом’янському районі: за словами голови КМДА Віталія Кличка, один з БпЛА влучив у нежитлову будівлю в Соломʼянському районі, уламки іншого впали біля житлового будинку.



В Одесі внаслідок російського обстрілу постраждали дві людини, пошкоджений обʼєкт інфраструктури та житлові будинки. Крім того, частина Пересипського району тимчасово залишилася без електропостачання.

