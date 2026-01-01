В Оконських джерелах з’явилася вода

пересиханням Оконських джерел у селі Оконськ знову з’явився нормальний потік води.



Про це пише Миколу Кубаха.



Йдеться про джерела, розташовані біля сільського клубу. За словами чоловіка, ймовірно, повимикали насоси, а то спиралися на те, що почистили Іванівські стави і це потягнуло воду. Нині потік відновився.







Нагадаємо, раніше повідомлялося про проблему з обмілінням Оконських джерел, яка викликала занепокоєння серед місцевих жителів.



