В Оконських джерелах з’явилася вода
Сьогодні, 11:01
Після публічного розголосу ситуації з пересиханням Оконських джерел у селі Оконськ знову з’явився нормальний потік води.
Про це пише Нова доба з посиланням на маневичанина Миколу Кубаха.
Йдеться про джерела, розташовані біля сільського клубу. За словами чоловіка, ймовірно, повимикали насоси, а то спиралися на те, що почистили Іванівські стави і це потягнуло воду. Нині потік відновився.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про проблему з обмілінням Оконських джерел, яка викликала занепокоєння серед місцевих жителів.
