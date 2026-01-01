«Колись воду каністрами набирали»: що сталося з Оконськими джерелами на Волині





Староста села Оконськ Петро Биковський розповів



Думка місцевих мешканців



Місцева жителька Галина Віндюк розповіла, що зміни помітила ще з літа чи осені.



"Десь з літа, з осені вода перестала бити з одного джерела. Я думаю, що через форельне господарство, бо там наробили свердловин дуже багато", — каже вона.



Жінка додає, що не знає, куди звертатися щодо проблеми.



Маневиччанин Анатолій Бортнік щодня приїздить за джерельною водою.



"Колись воду каністрами набирали. З обох кінців джерела по декілька каністрів за хвилину, зараз набагато зменшилося, можливо тому, що багато споживачів з'явилося і промислових в тому числі. Інша історія, що по селах вода теж пересихає, безсніжні зими — можливо, це природа" — розповідає він.



Що каже місцева влада



Староста села Петро Биковський пояснив, що Оконські джерела не пересихали навіть у спекотні періоди, а температура води стабільна — близько восьми градусів цілий рік.



"Був складений акт, остання наша розмова з екологами — вони направили його в держекоінспекцію. Відповіді поки немає", — говорить староста.



Він зазначає, що місцеві вважають, ніби форелеве господарство впливає на функціонування джерел.



"За законом, я буду говорити за саме джерело, будь-яку господарську діяльність чи якесь втручання в першочерговий вид цих джерел заборонено. Навіть там заростають дерева вільхи, ми їх не можемо самовільно зрізати, тому що для цього треба відповідні дозволи", — додав Петро Биковський.



За словами заступника Маневицького селищного голови Володимира Фурманчука, форелеве господарство орендує стави, але джерела розташовані окремо.



"Самі Оконські джерела виведено поза цими ставами і окремо огороджено і ця джерельна вода втому числі використовувалася і ними. Селищна рада звернулася офіційно до відповідних органів і влади, екоінспекції, щоб вони вжили певних заходів", — зазначив Володимир Фурманчук.



Що каже форелеве господарство



Форелеве господарство, яке розташоване поруч джерел, орендує земельну ділянку площею понад 50 гектарів, розповів керівник підприємства Олександр Оліферчук.



"На цьому підприємстві я з 2011 року, за весь цей період ми жодних свердловин не робили. Ми воду як брали з джерела, так і беремо. Зараз джерело майже перестало бігти і нам з весни треба думати, як виходити з цієї ситуації. Швидше всього, будемо зменшувати об’єми виробництва та скорочувати людей", — зазначає він.



Причини, за його словами, можуть бути природні — обміління або зниження рівня ґрунтових вод.



Коментарі екологів



Місцеві жителі, розповідає інспекторка Держекоінспекції Ольга Мосійчук, через портал "Екозагроза" звернулися до екологів. Під час обстеження території фахівці встановили, що рівень води у водоймі знизився орієнтовно на пів метра, про що свідчить відсутність куполоподібних фонтанів, які раніше утворювалися під тиском підземних вод.



"Ймовірність того, що через несанкціоноване буріння свердловин впав об’єм води, можливо не лише через форелеве господарство, а є й інші фактори на території селищної ради. Це не сьогоднішня проблема", — зазначила інспекторка.



Вона додала, що пам’ятка природи передана під охорону селищної ради, але стан території наразі неналежний: захаращено гілками та листям. Планові перевірки через війну заборонені, а позапланові можливі лише з погодженням центрального органу.



"Якщо отримаємо дозвіл, зможемо перевірити, чи є на території додаткові свердловини. За документами, у господарства лише річка Оконка. Бо якщо вони там набурили їх, то це може бути причиною. Суть гідрологічної пам’ятки в тому, що це були достатньо колосальні запаси прісної підземної води, тим більше, що вона унікальна тим, що там вода постійно одної температури.", — підкреслила Ольга Мосійчук.



2024 рік був маловодним, говорить заступник начальника обласного управління водних ресурсів області Ростислав Кравчук, через це, припускає, й зменшився витік води з Оконських джерел. Усього в області є понад сто джерел, на даний час розчистили 87.

