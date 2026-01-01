Буданов анонсував кроки щодо боротьби з корупцією в ТЦК





Як повідомляє Кирило Буданов.



За його словами, з цього приводу відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та очільників правоохоронних органів.



Під час наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також проблему СЗЧ у військах. Буданов наголосив, що зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими.



"Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - заявив Буданов.



Скандали з ТЦК



Нещодавно в Одесі троє військовослужбовців побили дільничного офіцера поліції в будівлі ТЦК та СП, після чого правоохоронці розпочали розслідування.



Також повідомлялося про бійку в Деснянському районі Києва за участі працівників територіального центру комплектування, яка завершилася стріляниною. У Івано-Франківській області офіцер ТЦК жорстко побив військовозобов’язаного під час проходження медкомісії.



На Волині конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК переріс у бійку: у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.



Крім того, СБУ спільно з Національною поліцією провела санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Також варто зауважити, що у грудні минулого року Офіс генерального прокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Причина полягає в тому, що вона належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Зокрема, ОГПУ приховав дані про кількість СЗЧ.



Нагадаємо, в Україні з листопада 2024 року, коли президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, діяла система, що дозволяла військовим добровільно повернутися до армії після першого скоєного СЗЧ, та обійтися без жодних покарань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

