Через контрабанду сигарет поїзд Дніпро – Холм дев'ять годин простояв на волинському кордоні





Про це пише



Про інцидент стало відомо у суботу ввечері 10 січня через допис Ані Пономаренко, яка їхала у потязі Дніпро – Холм. Дівчина повідомила про те, що у персоналу потяга прикордонники знайшли близько 150 блоків сигарет у вентиляції вагона.



«У поїзді 119 Дніпро-Хелм у персоналу поїзда знайдено приблизно 150 блоків цигарок, через що потяг затримано на кордоні. Останній потяг з Хелму о 18:28 до Варшави», – написала дівчина.



За розкладом поїзд Дніпро – Холм прибуває у Ягодин о 15:14, а у Холм – о 17:52. Вартість квитка становить майже 3900 грн.



Аня Пономаренко розповіла ZAXID.NET, що в сусідньому купе, в якому вона їхала, прикордонники знайшли у вентиляції контрабандні сигарети. Через це провідника та начальника поїзда зняли з потягу. Понад 7 вагонів із пасажирами застрягли на кордоні. У прикордонній службі пасажирам повідомили, що тривають слідчі дії.



За словами дівчини, поїзд 9 годин стояв на кордоні. Пасажири намагалися сконтактуватися з гарячою лінією та у соціальних мережах із «Укрзалізницею», проте відповіді ніхто не надав.



Через затримку у польському місті Холм на вокзалі чекають понад 50 людей. Окрім того, інші потяги, які курсують до Польщі також затримуються, зокрема 0940 Холм – Харків. Ситуацію ускладнює те, що залізничний вокзал міста Холм зачинений на реконструкцію, пасажири змушені чекати на поїзди на вулиці або невеличкому вагончику поруч.



«Чекаю в Хелмі на потяг. Через 15 хвилин відправлення – потягу нема, інформації нема, працівників на вокзалі нема. У вагончику, який слугує вокзалом, напхалось більше 50 людей, дихати нічим, варіантів інших нема, на вулиці мороз» – розповідають у тредс очевидці.



Близько опівночі Аня Пономаренко повідомила, що поїзд Дніпро – Холм таки виїхав із пункту пропуску у Ягодині. Пасажирам повідомили, що після прибуття у Холм їх чекатимуть автобуси до Варшави.

