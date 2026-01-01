На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У Луцьку через коротке замикання горіли господарська споруда та садовий будинок, а в селах Брунетівка Старовижівської громади, Переславичі Павлівської громади та Вівчицьк Голобської ТГ горіли житлові будинки — ймовірно, через несправні димарі. У селі Оленине через необережність власниці з вогнем горіла господарська будівля.



Потерпілих та жертв немає.



Основними причинами залишаються порушення правил експлуатації печей та несправність електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

