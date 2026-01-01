На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім
Сьогодні, 15:01
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 6 пожеж у житловому секторі, ще одне займання приборкали після опівночі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Луцьку через коротке замикання горіли господарська споруда та садовий будинок, а в селах Брунетівка Старовижівської громади, Переславичі Павлівської громади та Вівчицьк Голобської ТГ горіли житлові будинки — ймовірно, через несправні димарі. У селі Оленине через необережність власниці з вогнем горіла господарська будівля.
Потерпілих та жертв немає.
Основними причинами залишаються порушення правил експлуатації печей та несправність електромережі.
