На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім

На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 6 пожеж у житловому секторі, ще одне займання приборкали після опівночі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У Луцьку через коротке замикання горіли господарська споруда та садовий будинок, а в селах Брунетівка Старовижівської громади, Переславичі Павлівської громади та Вівчицьк Голобської ТГ горіли житлові будинки — ймовірно, через несправні димарі. У селі Оленине через необережність власниці з вогнем горіла господарська будівля.

Потерпілих та жертв немає.
На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім

Основними причинами залишаються порушення правил експлуатації печей та несправність електромережі.
На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім
На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім
На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі успішно прооперували немовля з важкою вадою стравоходу
Сьогодні, 16:15
На Волині горіли три житлові будинки, дві господарські споруди та садовий дім
Сьогодні, 15:01
«Колись воду каністрами набирали»: що сталося з Оконськими джерелами на Волині
Сьогодні, 14:03
Через контрабанду сигарет поїзд Дніпро – Холм дев'ять годин простояв на волинському кордоні
Сьогодні, 13:07
Буданов анонсував кроки щодо боротьби з корупцією в ТЦК
Сьогодні, 12:31
Медіа
відео
1/8