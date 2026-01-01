Волинські лікарі успішно прооперували немовля з важкою вадою стравоходу





Про це повідомила пресслужба медзакладу, пише



Юстина Шлапак народилася з атрезією стравоходу – вродженою патологією, за якої стравохід не має безперервного просвіту. Такий стан є критичним для новонароджених і потребує термінового оперативного втручання.



«Дівчинка народилася 27 серпня у Горохові. Під час вагітності ваду не виявили. Після народження дитина не могла їсти та ковтати слину, тому неонатологічна бригада реанімобілем доправила її до перинатального центру в Луцьку», – повідомили в лікарні.



Оперував немовля медичний директор із хірургічної роботи Ігор Дородних. За його словами, у дитини була одна з найпоширеніших форм атрезії – тип С, за якої один кінець стравоходу впадає у трахею. Через це операцію потрібно було провести у перші дні життя, щоб уникнути тяжких ускладнень з боку легень.



Під час операції хірургам вдалося з’єднати обидва кінці стравоходу. Після цього Юстина 26 днів перебувала у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Волинського обласного перинатального центру.



Як повідомив завідувач відділення Олександр Попазогло, післяопераційний період був складним: упродовж двох тижнів дитина перебувала у вимушеному положенні, отримувала зондове харчування та потребувала дихальної підтримки.



Нині дівчинці чотири місяці. Вона добре розвивається, їсть і набирає вагу, однак перебуває під постійним наглядом лікарів через ризик звуження стравоходу в місці з’єднання. У шість місяців пацієнтці планують провести фіброгастроскопію, щоб визначити подальшу тактику лікування.

