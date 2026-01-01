У Кадирова відмовили нирки, Кремль шукає нового ватажка Чечні, - ЗМІ

У ватажка Чеченської республікипогіршився стан здоровʼя у нього відмовили нирки. Зараз Кадиров перебуває на процедурі діалізу, а в Кремлі шукають йому заміну.Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.За даними джерел, Кадиров перебуває у власній лікарні у Чечні – до нього зʼїхались члени сімейного клану (тейпу), зокрема й з інших країн."На тлі перебування Рамзана Кадирова біля вхідних дверей на концерт Іосіфа Кобзона значно активізувався процес визначення кандидатури на місце нового ватажка Чечні", – зазначає джерело в ГУР.Серед найбільш ймовірних та зручних для Кремля наступників Кадирова – Маґомєд Даудов, Апті Алаудінов та старший син Рамзана Ахмат Кадиров.Перші повідомлення про можливу хворобу очільника Чечні з’явилися в 2019 році, коли він вперше почав пропадати із публічного простору та призначати тимчасових в.о. голів регіону.У вересні 2023 року Кадирова госпіталізували в лікарню в Москві через серйозне погіршення стану. Оточення лідера Чечні стверджувало, що він лише провідував свого дядька, що проходив лікування.В квітні 2024 року видання “Новая газета Европа” повідомило, що у Кадирова вже понад п’ять років некроз підшлункової залози, інші джерела повідомляли про важку печінкову недостатність.В 2025 році здоров'я Кадирова погіршувалося, судячи з відео його публічних появ, на яких помітні загальна слабкість в тілі, тремтіння рук, задишка, ослаблення голосу, проблеми із зором.24 липня 2025 року турецькі видання Milliyet та GZT повідомили, що Кадиров знепритомнів і ледь не втопився під час відпочинку на узбережжі Егейського моря, після чого його витягли з води і доправили до приватної клініки.