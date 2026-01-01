Якою буде погода у понеділок, 12 січня, у Луцьку та на Волині

Якою буде погода у понеділок, 12 січня, у Луцьку та на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 січня

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 8-13° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центральному парку Луцька гине риба – люди б'ють на сполох
Сьогодні, 21:07
«Без операції не обійшлось»: у відомого співака з Волині серйозна травма ноги
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у понеділок, 12 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
У Кадирова відмовили нирки, Кремль шукає нового ватажка Чечні, - ЗМІ
Сьогодні, 19:02
Рівненська область була під атакою дронів
Сьогодні, 18:19
Медіа
відео
1/8