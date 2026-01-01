Якою буде погода у понеділок, 12 січня, у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 січня



Луцьк



Хмарна погода. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 8-13° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 8-13° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію