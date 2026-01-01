Якою буде погода у понеділок, 12 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 січня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 8-13° морозу.
