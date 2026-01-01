Рівненська область була під атакою дронів





Про це повідомляє Олександра Коваля та Повітряні сили ЗСУ.



"Повітряна атака на Рівненщину триває. Наразі під загрозою Сарненський район. Тому закликаю його жителів не нехтувати сигналом тривоги", - повідомив Коваль.



Тим часом у Повітряних силах попередили, що росіяни запустили в напрямку Рівненської області ударні дрони. Під загрозою Добровиця та Сарни.



Також міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов повідомив про ворожу атаку цієї ночі.



"Поранених немає, але маємо ушкодження цивільної інфраструктури.



Разом з відповідними службами працюють і наші спеціалісти відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, вони все документують", - розповів він.



Обстріл України 11 січня



Нагадаємо, у ніч на 11 січня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 125 ворожих безпілотників.



Зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.



Зокрема, російські війська завдали повторних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області.



За попередніми даними, внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників. У них травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Через влучання виникли пожежі.

