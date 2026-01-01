«Без операції не обійшлось»: у відомого співака з Волині серйозна травма ноги





У своєму Instagram співак зізнався, що травма, отримана ще під час закордонного туру, змусила його лягти на операційний стіл, передає



За словами виконавця, історія з травмою розпочалася у вересні 2025 року під час гастрольного туру Сполученими Штатами Америки. Причиною став один невдалий крок безпосередньо на сцені.



Протягом кількох місяців артист намагався відновитися за допомогою консервативного лікування, використовуючи «тонни льоду» та постійні перев’язки, проте цього виявилося недостатньо.



«Такий мій вайб зараз. Все ж таки без операції не обійшлось», — прокоментував Ярослав, опублікувавши фото з лікарняної палати та на милицях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Популярний артист із селища Стара Вижівка Ярослав Карпук, відомий як YAKTAK, поділився з прихильниками новинами про стан свого здоров’я.У своєму Instagram співак зізнався, що травма, отримана ще під час закордонного туру, змусила його лягти на операційний стіл, передає "Конкурент" За словами виконавця, історія з травмою розпочалася у вересні 2025 року під час гастрольного туру Сполученими Штатами Америки. Причиною став один невдалий крок безпосередньо на сцені.Протягом кількох місяців артист намагався відновитися за допомогою консервативного лікування, використовуючи «тонни льоду» та постійні перев’язки, проте цього виявилося недостатньо.«Такий мій вайб зараз. Все ж таки без операції не обійшлось», — прокоментував Ярослав, опублікувавши фото з лікарняної палати та на милицях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію