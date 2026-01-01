У Луцьку жінка намагалася скоїти самогубство

У Луцьку врятували жінку, яка хотіла скоїти самогубство.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Днями правоохоронцям надійшло повідомлення про спробу жительки Луцька покінчити з життям.

Інспектори Вадим Зінич та Орест Романчук негайно прибули на місце. У квартирі вони виявили жінку, стан якої потребував термінової допомоги.

Поліцейські наклали турнікет, щоб зупинити кровотечу, та наклали тиснучу пов'язку. До приїзду медиків патрульні контролювали стан жінки, а згодом допомогли транспортувати її до лікарні.

Теги: суїцид, жінка, Волинь
