У Луцьку жінка намагалася скоїти самогубство
Сьогодні, 22:15
У Луцьку врятували жінку, яка хотіла скоїти самогубство.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Днями правоохоронцям надійшло повідомлення про спробу жительки Луцька покінчити з життям.
Інспектори Вадим Зінич та Орест Романчук негайно прибули на місце. У квартирі вони виявили жінку, стан якої потребував термінової допомоги.
Поліцейські наклали турнікет, щоб зупинити кровотечу, та наклали тиснучу пов'язку. До приїзду медиків патрульні контролювали стан жінки, а згодом допомогли транспортувати її до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Днями правоохоронцям надійшло повідомлення про спробу жительки Луцька покінчити з життям.
Інспектори Вадим Зінич та Орест Романчук негайно прибули на місце. У квартирі вони виявили жінку, стан якої потребував термінової допомоги.
Поліцейські наклали турнікет, щоб зупинити кровотечу, та наклали тиснучу пов'язку. До приїзду медиків патрульні контролювали стан жінки, а згодом допомогли транспортувати її до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жінка намагалася скоїти самогубство
Сьогодні, 22:15
У центральному парку Луцька гине риба – люди б'ють на сполох
Сьогодні, 21:07
Якою буде погода у понеділок, 12 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00