У Луцьку жінка намагалася скоїти самогубство





Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.



Днями правоохоронцям надійшло повідомлення про спробу жительки Луцька покінчити з життям.



Інспектори Вадим Зінич та Орест Романчук негайно прибули на місце. У квартирі вони виявили жінку, стан якої потребував термінової допомоги.



Поліцейські наклали турнікет, щоб зупинити кровотечу, та наклали тиснучу пов'язку. До приїзду медиків патрульні контролювали стан жінки, а згодом допомогли транспортувати її до лікарні.

