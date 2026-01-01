Світло відключатимуть по всій Україні: в «Укренерго» визначились з графіками на 12 січня

Світло відключатимуть по всій Україні: в «Укренерго» визначились з графіками на 12 січня
У понеділок, 12 січня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Вони стосуватимуться побутових споживачів та промисловості.

Про це повідомляє в Telegram "Укренерго".

У компанії поінформували, що обмеження торкнуться всіх областей.

"Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

Причинами запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти України.

В "Укренерго" не назвали кількість черг, які одночасно можуть бути відключенні 12 січня, але зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмували у компанії.

