Світло відключатимуть по всій Україні: в «Укренерго» визначились з графіками на 12 січня
11 січня, 23:19
У понеділок, 12 січня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Вони стосуватимуться побутових споживачів та промисловості.
Про це повідомляє в Telegram "Укренерго".
У компанії поінформували, що обмеження торкнуться всіх областей.
"Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
Причинами запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти України.
В "Укренерго" не назвали кількість черг, які одночасно можуть бути відключенні 12 січня, але зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмували у компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в Telegram "Укренерго".
У компанії поінформували, що обмеження торкнуться всіх областей.
"Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
Причинами запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти України.
В "Укренерго" не назвали кількість черг, які одночасно можуть бути відключенні 12 січня, але зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмували у компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Світло відключатимуть по всій Україні: в «Укренерго» визначились з графіками на 12 січня
11 січня, 23:19
У Луцьку жінка намагалася скоїти самогубство
11 січня, 22:15
У центральному парку Луцька гине риба – люди б'ють на сполох
11 січня, 21:07