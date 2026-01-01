12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у редактора нововолинської газети "Наше місто", журналіста Ігоря Лісового (на фото).
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Макар, Петро, Саву, Тетяну.
Вітаємо всіх іменинників. Бажаємо здоров'я, злагоди й достатку.
12 січня за новим церковним календарем православні згадують свято Тетяну Римську. У народному календарі - Тетянин день, або Бабин кут.
12 січня 1984 року виконкомом Луцької міської ради депутати трудящих прийняли рішення «Про присвоєння права Почесного громадянина міста Луцька» Олексію Бурлаці – начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».
