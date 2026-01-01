Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 43,07 (+8 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,14 (-3 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,90 (-2 коп.)

