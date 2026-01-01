Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 січня. Долар зріс ще на 8 коп. Тим часом євро втратило 3 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара
1 долар США — 43,07 (+8 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,14 (-3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 (-2 коп.)

