Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 січня. Долар зріс ще на 8 коп. Тим часом євро втратило 3 коп. Злотий зменшився на 2 коп.
Про це повідомили на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 43,07 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,14 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 (-2 коп.)
