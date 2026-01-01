У центральному парку Луцька гине риба – люди б'ють на сполох

У центральному парку Луцька гине риба – люди б'ють на сполох
У центральному парку Луцька у водоймах гине риба, якій не вистачає кисню.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент Волинь».

Внаслідок сильних морозів водойми Волині вкрила крига. Користувач фейсбуку опублікував відео, на якому видно, як у центральному парку Луцька в невеличкій ополонці плаває дуже багато риби, яка зібралася біля поверхні, адже їй не вистачає кисню.

У коментарях люди пишуть, що для того, аби риба не померла, потрібно запустити воду зі Стиру, щоб забезпечити надходження кисню.

Автор допису додав, що станом на ранок замерзла і та невеличка ополонка.

«Все, замерзла ополонка, риба в "братській могилі"», – зазначив він.


