У центральному парку Луцька гине риба – люди б'ють на сполох





Про це повідомляє телеканал



Внаслідок сильних морозів водойми Волині вкрила крига. Користувач фейсбуку опублікував відео, на якому видно, як у центральному парку Луцька в невеличкій ополонці плаває дуже багато риби, яка зібралася біля поверхні, адже їй не вистачає кисню.



У коментарях люди пишуть, що для того, аби риба не померла, потрібно запустити воду зі Стиру, щоб забезпечити надходження кисню.



Автор допису додав, що станом на ранок замерзла і та невеличка ополонка.



«Все, замерзла ополонка, риба в "братській могилі"», – зазначив він.





