Вночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині





Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.



"Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу", – ідеться у повідомленні.



Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває.



РФ атакувала Україну 154 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 18 локаціях.

