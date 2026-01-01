Вночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині

Вночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині
Уночі 11 січня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Житомирській області.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу", – ідеться у повідомленні.

Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває.

РФ атакувала Україну 154 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 18 локаціях.

