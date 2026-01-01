Вночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині
Сьогодні, 11:26
Уночі 11 січня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Житомирській області.
Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу", – ідеться у повідомленні.
Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває.
РФ атакувала Україну 154 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 18 локаціях.
Вночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині
