У Раді обговорюють скасування відстрочки для студентів від 25 років





Про це розповів народний депутат, голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері «Єдиних новин», пише



За його словами, нині в оборонному комітеті є готовий до другого читання законопроєкт, який позбавить відстрочки чоловіків від 25 років, що захочуть вступити до закладів вищої освіти, професійних передвищих або професійних навчальних закладів.



Бабак зауважує, що йдеться не про обмеження права на освіту, а про обмеження права саме на відстрочку.



«Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни», — наголосив він.



Як розповів парламентар, до 2022 року в Україні в системі вищої та фахової передвищої освіти в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків віком понад 25 років. А станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалося вже близько 250 тисяч.



«Держава не може обмежити право на освіту, звісно, але між тим будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, унаслідок яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися, а тільки формально ховалися в цих навчальних закладах», — каже депутат.



За його словами, перевірять не лише студентів, а й тих, хто їх зараховував, тобто керівництво навчальних закладів. Нині вже є вісім кримінальних справ щодо масового набору таких людей до закладів освіти.

