Росія атакувала Рівненщину: що відомо
Уночі 11 січня російські війська атакували Рівненську область, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Рівненщина цієї ночі зазнала повітряної атаки ворога. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали", – ідеться у повідомленні.

Зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

